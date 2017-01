Non sembra destinata a diminuire l'attenzione dell'Inter nei confronti di Mattia Perin.



Dopo aver seguito il portiere del Genoa a più riprese negli anni passati, pur senza mai concretizzarne il trasferimento, ora la società nerazzurra sembra aver rimesso gli occhi addosso all'estremo difensore di Latina.



Secondo la Gazzetta dello Sport di oggi, l'intenzione del gruppo Suning, la proprietà cinese dell'Inter, di avviare un processo di italianizzazione e svecchiamento dell'attuale rosa nerazzurra coinvolgerebbe anche la porta e colui che dovrà difenderla.



Tra i possibili candidati a sostituire Samir Handanovic, destinato probabilmente all'estero dove non gli mancano le offerte, rientra anche Perin, considerato non soltanto un ottimo portiere in prospettiva ma un giocatore già pronto sul quale fare affidamento immediato.



Perin, pur cresciuto nel settore giovanile rossoblu e molto legato al Grifone, accetterebbe di buon grado il salto in una big ed anche Enrico Preziosi, di fronte ad un'offerta congrua, ha più volte dimostrato di non farsi problemi nel salutare i suoi giocatori più rappresentativi.



A convincere ulteriormente la dirigenza rossoblu a privarsi di Perin, comunque non prima di giugno, c'è poi il fatto di avere il sostituto già pronto in casa. In caso di partenza del terzo portiere della Nazionale, il Genoa affiderebbe la propria porta ad Eugenio Lamanna, attuale dodicesimo rossoblu che ha sempre saputo farsi trovare pronto quando è stato chiamato in causa, non facendo rimpiangere il collega titolare.