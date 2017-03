Oltre trecento tifosi sono accorsi questo pomeriggio a Pegli per assistere all'ultimo allenamento a porte aperte del Genoa in vista del derby di sabato sera.



Burdisso e compagni hanno iniziato la seduta con una riunione tecnica davanti al video. Poi il gruppo si è spostato sul prato verde del Signorini terminando la giornata con una partitella undici contro unici a campo ridotto, alla quale hanno preso parte tutti gli uomini della rosa rossoblu, con la sola eccezione dei lungodegenti Perin e Veloso.



Mandorlini ha provato due schemi: il classico 3-5-2 e un inedito 4-2-3-1. Tutto lascia però pensare che il tecnico abbia più che altro voluto mischiare le carte nel caso nel corso della gara di sabato le cose non dovessero mettersi come sperato dai rossoblu. L'opzione più probabile resta quella di confermare la formazione capace di ottenere quattro punti nelle ultime due gare contro Bologna ed Empoli.