Infortunio muscolare accusato nei giorni scorsi gli da Armando Izzo costringerà il difensore del Genoa a restare lontano dai campi per almeno un mese. Per il 25 anni di Scampia si tratta dell'ennesima brutta notizia di una stagione tribolata. Eppure Izzo non sembra avere alcuna intenzione di lasciare prendere dallo sconforto: "Sono di nuovo ai box per un altro piccolo infortunio - ha scritto il giocatore sulla propria pagina Instagram - non sarà di certo questo ad abbattermi o a fermarmi. Pronto a rialzarmi e a lottare come sempre nella mia vita…ci sono stati altri momenti peggiori e so che le difficoltà arrivano per fortificarti. Lavoriamo ancora più duro!”