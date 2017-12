La vittoria all'ultimo respiro ottenuta sabato contro il Benevento ha lasciato diversi strascichi in casa Genoa.



Sono infatti ben cinque i giocatori rossoblù alle prese con problemi fisici di varia entità che nelle scorse ore sono stati monitorati dallo staff sanitario del Grifone, dando risultati contrastanti.



Tra le note positive c'è l'allarme rientrato per Aleandro Rosi. L'esterno di scuola Roma era uscito ad un quarto d'ora dal fischio finale della sfida con i sanniti a causa di un calciofortuito al volto rimediato da un avversario durante un'azione di gioco. Dopo aver saltato l'allenamento di domenica mattina ed aver ovviamente riposato come il resto dei compagni nella giornata di ieri, oggi il numero 20 rossoblù si è ripresentato a Pegli dove ha sostenuto un lavoro differenziato. Il laterale appare comunque ampiamente recuperabile per la gara di sabato pomeriggio con il Torino. A causa di un affaticamento muscolare, assieme all'ex Crotone si è allenato anche l'altro esterno destro della rosa di Ballardini, Darko Lazovic. Per lui il rientro in gruppo è previsto già da domani.



Più preoccupanti le condizioni degli altri tre acciaccati.

Andrea Bertolacci soffre di un fastidio al flessore destro e le sue condizioni verranno valutate domani con l'ausilio di apposite strumentazioni mediche, Nicolas Spolli deve fare i conti con i postumi dell'infortunio alla caviglia rimediato contro la Fiorentina dieci giorni fa e si è allenato da solo in palestra, mentre a Francesco Migliore è stata diagnosticata una lesione di primo grado al soleo destro e difficilmente riuscirà a tornare in campo prima della sosta di metà gennaio.