Eugenio Lamanna, portiere del Genoa, parla dopo l'infortunio di Perin ai microfoni di Sky Sport: "Preziosi cerca una riserva? Questo è un problema societario, io quando entro in campo devo cercare di fare il mio dovere al meglio per tutti i miei compagni che mi sostengono durante la settimana. Messaggio per Perin?Gli faccio un in bocca al lupo come ha già fatto, se ha bisogno sono qui per qualsiasi cosa. Ci ha già abituati a dei recuperi rapidi".