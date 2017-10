Primo allenamento della settimana per il Genoa, reduce dalla prima vittoria in campionato ottenuta domenica a Cagliari e già proiettato verso la sfida di domenica prossima nella San Siro rossonera. Nel corso della seduta odierna Ivan juric ha potuto contare nuovamente sui ritorni in gruppo degli acciaccati Francesco Migliore e Ricardo Centurion, che proprio a causa della loro precaria condizione fisica non avevano partecipato alla trasferta in terra sarda. La nota più positiva per il tecnico croato arriva però dalle condizioni di Gianluca Lapadula. L'ex capocannoniere di Serie B, già completamente ristabilitosi dall'infortunio al ginocchio la scorsa settimana, è stato l'autentico protagonista della partitella a ranghi misti disputata a fine allenamento, mettendo a segno diverse reti. Dopo la panchina precauzionale di Cagliari, Lapadula si candida quindi prepotentemente ad un posto da titolare per la sfida contro il Milan, proprio in quello che fino a qualche mese fa era suo stadio.