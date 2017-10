Il primo ed unico giorno genovese di allenamento per il Genoa in vista del derby è contraddistinto da un piccolo brivido.



Gianluca Lapadula, a differenza dei compagni, non è sceso questo pomeriggio sul prato verde del Signorini, restando a lavorare da solo in palestra.



Per lui nulla di preoccupante, solo una sessione specifica per mettere un po' di potenza nei muscoli dopo il tanto tempo perso nei mesi scorsi a causa dei due infortuni che ne hanno caratterizzato prima l'estate e poi la fase iniziale del campionato. La sua presenza nel derby di sabato sera non è quindi in dubbio.



Per il resto null'altro da segnalare nella truppa rossoblu che domani partirà alla volta di Coccaglio, località del bresciano dove il Grifone resterà in ritiro fino a venerdì sera per preparare al meglio la sfida contro la Sampdoria.