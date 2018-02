Quella di domani sera sarà una sfida speciale per Diego Laxalt, esterno ex Inter, ora al Genoa : "L'Inter è il mio passato, quello che è successo poi è stato tutto per il mio bene, il presente è la cosa più importante per il mio futuro. Penso sempre al Genoa - ha dichiarato il calciatore uruguaiano ai microfoni di Premium Sport - sono contento qua e devo finire al massimo questa stagione, il Genoa ha bisogno di me. Ballardini ha portato le sue idee, crediamo in lui e stiamo facendo il massimo e stanno venendo fuori i risultati. Loro sono una grande squadra, dobbiamo pensare di poter fare il massimo fino alla fine. Un gol all’Inter nel finale di gara? Va bene. Spero di farne tanti ma l’importante è la salvezza".