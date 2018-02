Le due reti realizzate negli ultimi due incontri del Genoa da Diego Laxalt, a segno in pieno recupero contro Lazio e Chievo, hanno spinto molti a parlare apertamente di "Zona Laxalt", con chiara riferimento alla ben più famosa "Zona Cesarini".



Ma scavando un pochino a ritroso nella carriera dell'esterno uruguaiano si potrebbe allargare la fascia temporale nella quale Laxalt ama segnare all'intero secondo tempo e non soltanto ai minuti di recupero. Da quando l'ex Bologna è giunto in rossoblù la sua propensione ad andare in gol nei secondi 45' minuti di gioco è infatti praticamente una costante.



Delle otto reti siglate da Laxalt nelle sue tre stagioni con il Grifone soltanto una è infatti arrivata prima dell'intervallo, quella messa a referto contro il Torino 28 ottobre 2015, che poi rappresenta anche il battesimo del gol in rossoblù per il 25enne di Montevideo. Dal secondo gol in poi, che arrivò sempre di testa nel finale di quella stessa gara, Laxalt ha alzato le braccia al cielo in altre sei occasioni, sempre dopo il duplice fischio, contro Udinese e Cagliari nel 2016, con il Chievo nella gara d'andata di questo campionato, oltre alle due reti dell'ultima settimana.



Con il Genoa Laxalt ha poi messo a segno un altro importante gol: quello nel terzo turno di Coppa Italia dello scorso agosto contro il Cesena. In questo caso la rete arrivò addirittura nei tempi supplementari e fu decisiva per garantire al Grifone il passaggio alla fase successiva della manifestazione.