Alla quarta giornata di campionato la panchina di Ivan Juric è già in pericolo.



Dopo aver raccolto un solo punti nelle prime tre uscite stagionali, la permanenza del tecnico di Spalato alla guida del Genoa potrebbe dipendere dall'esito della gara di domenica sera contro la Lazio a Marassi. Ne è convinta l'edizione genovese di Repubblica, secondo cui un'eventuale nuovo passo falso del Grifone costerebbe il posto all'allenatore croato.



Stando a quanto riporta il quotidiano, più che gli scarsi risultati di quest'avvio di campionato Juric pagherebbe soprattutto il rendimento complessivo negli ultimi nove mesi. Analizzando le ultime 23 gare giocate in Serie A dal Genoa con Juric al timone, escludendo quindi le cinque disputate sotto l'interregno di Andrea Mandorlini tra febbraio e marzo, i rossoblù hanno ottenuto appena tre vittorie (tutte in casa contro Fiorentina, Inter e Torino), cinque pareggi e ben quindici sconfitte. Numeri impietosi che raccontano come per il pirata balcanico sia giunto il momento di fare una sterzata secca al proprio rendimento.



Ma contro Juric gioca anche il fatto di aver "bruciato" troppi giocatori in questi mesi, a partire dalle due giovani promesse Leonardo Morosini ed Andrea Beghetto, rispediti in prestito in Serie B, dove peraltro stanno facendo entrambi cose egregie, senza mai aver dato loro una seria iniezione di fiducia.



In realtà, data la vicinanza del turno infrasettimanale, è probabile che anche in caso di KO con la Lazio la dirigenza rossoblu possa dare ancora un'ultima occasione a Juric, che in quel caso si giocherebbe il tutto per tutto mercoledì prossimo contro il Chievo.



Se anche quest'ultimo tentativo dovesse rivelarsi vano, il Genoa proverebbe a portare a Pegli uno tra Massimo Oddo, Francesco Guidolin e Walter Mazzarri.