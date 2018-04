Sampdoria-Genoa 0-0



Perin 6,5: puntuale e preciso, reattivo sul doppio tentativo doriano nella ripresa. Sicuro in uscita.



Biraschi 6: dei tre difensori, è quello più in difficoltà ma merita comunque la sufficienza perchè aiuta contro i due attaccanti doriani e tampona sulla fascia.



Spolli 7: a Zukanovic tocca Zapata, l'ex Catania invece si occupa con le buon e con le cattive di Quagliarella. Anche lui gioca una gran partita, ruvida e maschia.



Zukanovic 7: francobolla Zapata, e spesso anticipa gli attaccanti blucerchiati. Gioca un ottimo primo tempo, sempre puntuale e preciso. Nella ripresa se possibile migliora ancora. Il migliore del Genoa.



Pedro Pereira 6: non bisogna dimenticarsi che è un classe '98, ed è titolare nel derby della Lanterna. Il Genoa spesso manovra dal suo versante, segno che la personalità c'è. Cala nella ripresa.



Hiljemark 5,5: evanescente e troppo bloccato sulla linea di metà campo. Si fa vedere pochissimo.



Bertolacci 6,5: sradica palloni, detta i tempi alla manovra rossoblù. Con l'ingresso di Cofie, l'ex Milan avanza il suo raggio d'azione, facendo la seconda punta in fase offensiva, per poi trasfomarsi in centrocampista quando il Genoa ripiega.



Rigoni 6: il primo tentativo di marca rossoblù porta la sua firma. La sua esperienza è importante per tamponare Praet. Ruba parecchi palloni a centrocampo, e in un paio di circostanze innesca il contropiede.



Laxalt 6: si preoccupa principalmente di contenere. Quasi mai pericoloso in avanti sino a quando resta in campo Bereszynski, nel finale guadagna metri.



Pandev 5,5: in versione assist man in avvio, quando lancia Lapadula. Poi però si perde.



(dal 60' Cofie 5,5: il suo ingresso in campo serve per avanzare la posizione di Bertolacci. Fisicamente è molto prestante, ma tatticamente e tecnicamente non è Bertolacci).



Lapadula 5: non si vede mai. Silvestre e Ferrari non gli concedono un centimetro, e lui non riesce a a rendersi pericoloso.



(dall' 87' Galabinov s.v.).





All. Ballardini 6: il suo Genoa gioca in quaranta metri. E' una squadra corta e tignosa quando si tratta di difendere, ma poco precisa e concreta in avanti. Strappa un punto alla Samp, non perde il derby, ed è comunque un risultato importante.