Perin 6.5: si fa trovare sempre pronto: quando non può nulla ci pensano i pali a salvarlo fino al gol di Albiol



Biraschi 6: dal suo lato soffre l'interscambio Insigne-Mertens non sempre supportato a dovere da Rosi anche se riesce a tamponare bene in diverse circostanze. Un voto in più per un pallone sradicato dalla porta con un intervento alla dipserata su Insigne



Spolli 6: sfiora il gol nell'unica vera occasione del Genoa nella prima frazione. Guida bene il reparto fino al gol subito da Albiol



Zukanovic 5.5: Callejon gli taglia spesso alle spalle, una gara difficile da interpretare con un cliente così



Rosi 5.5: partita da esterno a 5 di difesa che troppe volte lo vede ingabbiato nel triangolo mancino del Napoli, si vede ovviamente pochissimo in fase di spinta (dal 78' Rossi sv)



Lazovic 5: non è la partita per un tecnico come lui, poca propensione alla lotta ed è il primo cambio di Ballardini (dal 61' Taarabt 5.5: non fa molto meglio del compagno a cui subentra)



Hijemark 6: ha l'occasione a metà ripresa per esser il primo a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori, ma va fiacco tra le braccia di Reina. Gioca, però, una buona gara, accorciando il campo al Napoli



Bertolacci 6: di lotta, di governo (quando può) e con tanta personalità: la sua crescita continua ad esser importante



Laxalt 5.5: il dinamismo non manca mai, così come le pecche di lucidità che non gli hanno mai l'ultimo salto di qualità



Pandev 5.5: una sola occasione, ciabattata col piattone: ma non è una gara da cestinare, ha provato a dare qualità le poche volte che il Genoa ha sorpassato il centrocampo (dal 67' Rigoni 5.5: cerca di dare sostanza alla mediana, ma pochi minuti dopo il suo ingresso il Napoli la sblocca e resta poco incisivo nel contrasto)



Galabinov 6: lotta come un matto e riesce anche ad esser pericoloso. Non ha grande tecnica ma sopperisce col cuore



All. Ballardini 6: tiene il Genoa compatto nelle due linee, quasi rinunciando volontariamente ad offendere. L'operazione riesce per più di un'ora, poi si deve arrendere