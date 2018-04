Atalanta-Genoa 3-1



Perin 5: attento fin dai primi assalti dalla destra dei nerazzurri. Il tiro di Barrow gli passa sotto le gambe, su Cristante non può nulla. Nel finale di primo tempo impedisce il tris a Barrow. Pronto su Ilicic, che lo mette subito alla prova. Non indovina la traiettoria di Ilicic.



Biraschi 6: ha il fiato lungo e lo usa per attaccare gli spazi, rendendo la vita difficile ai difensori bergamaschi in fase di ripartenza. Uno dei pochi che si salva.



Rossettini 4,5: subito ammonito, è da biro rossa l’errore che al 16’ pt costa il gol dell’Atalanta, quando si lascia sfuggire Barrow nella volata al secondo gol e non ferma Cristante sul secondo.



Zukanovic 5: dalle sue parti passano tutti: Barrow, Castagne, Cristante. Brutta figura contro la sua ex.



Lazovic 5,5: non mette in pensiero Gosens, che lo salta troppo facilmente scavalcandolo e al 23’ pt lascia troppo spazio nella traiettoria tra Gomez e Cristante, che vale il gol di quest’ultimo.



Hiljemark 5,5: poco o niente, Caldara gli ruba palla già a centrocampo, ma nella ripresa si fa vedere negli angoli insidiosi.



Bertolacci 6: lascia passare Toloi, ma poi prende le misure su Castagne che lo ferma solo con un fallo. Capisce che l’uomo da contenere è Barrow e dà il suo contributo. Poi prova il tiro dalla distanza al 16’ st.



Medeiros 6: bravo a sfruttare il contropiede e a trovare la giusta intesa con Bessa per attaccare gli spazi lasciati liberi dai nerazzurri. Il suo tiro all’8’ pt costringe Berisha a smanacciare in angolo.



Dal 9’ st Rossi 6: accende l’attacco genoano impensierendo Masiello e invadendo a più riprese l’area piccola e sfiora il secondo gol del Genoa con un rasente al 38’ st.



Migliore 5,5: non ferma Cristante sulla destra, sbaglia troppe palle nei passaggi. Uno dei peggiori, a dispetto del suo nome.



Dal 1’ st Veloso 6: non entra in partita, Ilicic lo disorienta e lo salta per il tris nerazzurro. Poi si fa perdonare con un gol punizione capolavoro.



Bessa 6: in coppia con Medeiros si fa subito conoscere dagli uomini di Gasperini, che lo trattengono a fatica.



Dal 1’ st Pandev 6: appena entra cambia l’inerzia del gioco, mandando un cross perfetto a Lapadula, in scivolata a due passi dal portiere.



Lapadula 6: Masiello lo tiene sotto controllo e Berisha lo anticipa. Di poco a lato del palo sinistro il suo tiro al 39’ pt: primo vero pericolo. Perfetta l’intesa con Pandev, ma gli manca concretezza sotto porta.



All. Ballardini 5,5: il suo Genoa soffre da subito gli attacchi in profondità dell’Atalanta e Rossettini non si rivela all’altezza. Azzeccato il cambio di Pandev, ma la squadra non sfrutta i buchi concessi dai bergamaschi nella ripresa.