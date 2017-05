Con il campionato ormai in dirittura d'arrivo, in casa Genoa è già scattato il toto-allenatore in vista della prossima stagione.



La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, elenca tre possibili nomi che potrebbero prendere in mano le redini del Grifone. Quello con più possibilità (60%) è Ivan Juric, che dopo essere stato cacciato a febbraio e richiamato due mesi più tardi da Enrico Preziosi, ha salvato la squadra dalla retrocessione. Il croato ha ancora due anni di contratto e vorrebbe rimanere a Genova, come lui stesso ha avuto modo di spiegare in questi giorni. Seppur probabile, tuttavia, la sua riconferma non è scontata.



Le alternative sarebbero due ex milanisti, Gennaro Gattuso, che proprio ieri ha confermato di essere stato contattato dalla dirigenza rossoblù, e Massimo Oddo, reduce dalla sfortunata stagione con il Pescara. Ad entrambi la rosa dà il 10% ciascuno di possibilità di sedersi sulla panchina rossoblu. Resta un ulteriore 20% di incertezza, catalogato sotto la voce generica "altri allenatori".



Molto del futuro tecnico del Grifone dipenderà ad ogni modo dal destino societario del club che Preziosi ha pubblicamente messo in vendita. Un eventuale cambio di proprietà potrebbe infatti portare profonde modifiche anche sotto l'aspetto tecnico.



Senza poi dimenticare che a libro paga il Genoa in questo momento ha anche Andrea Mandorlini, gestore del breve interregno tra i due mandati di Juric.