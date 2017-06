Con l'inizio della prossima settimana si potrebbe scrivere una nuova e importante pagina nella storia del Genoa. L'era di Enrico Preziosi, fortemente provato dal clima di contestazione che regna da diversi mesi, potrebbe essere davvero giunta alla sua naturale conclusione. Da tempo, il numero rossoblù è in cerca di un acquirente per il Grifone e Massimo Cellino, ex proprietario del Cagliari e da poco del Leeds, si è presentato con tutte le intenzioni di rilevare il pacchetto di maggioranza.



Se i primi contatti tra le parti non avevano portato a nessuna intesa, lunedì prossimo si va verso il classico "dentro o fuori". Cellino vuole vederci chiaro nei conti del Genoa e capire se esistano i margini per presentare una proposta economica che comprenda anche l'accollarsi dei debiti. L'operazione andrebbe chiusa in tempi rapidi per consentire poi di muoversi sul mercato liberamente e costruire la squadra. Cellino avanzerebbe un'offerta per la maggioranza, lasciando inizialmente il 25% a Fondazione Genoa.