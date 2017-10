Claudio Onofri, ex bandiera del Genoa ed oggi apprezzato commentatore televisivo, ha parlato ieri sera dagli studi di Primocanale di Ricardo Centurion, vero e proprio oggetto misterioso di questo avvio di stagione dei rossoblu: "Se il ragazzo è quello che ci ha fatto vedere in quei pochi minuti che ha giocato con Lazio e Juve oppure è quello che era arrivato tre o quattro anni fa, non lo contiamo neanche. Se però diventa quello del San Paolo e del Boca Juniors degli ultimi due o tre anni, allora questo è davvero un giocatore di un altro livello”.



Tornato al Genoa quest'estate, dopo la precedente esperienza del 2013-14, El Wachiturro ha finora giocato appena 55 minuti in queste prime sette partite, subentrando a Galabinov nel finale della gara contro la Juventus e disputando la mezzora iniziale nella sfida interna con la Lazio.