Sei punti in undici gare: era dalla stagione 1959/60 che il Genoa non partiva così male in campionato.



In quell'anno il Grifone riuscì addirittura a fare peggio di oggi, mettendo assieme appena due pareggi ed una vittoria nelle prime undici sfide. Un viatico che costerà molto caro ai rossoblù, destinati a scendere in Serie B a fine stagione. In un campionato a 18 squadre, il Genoa arrivò ultimo collezionando la miseria di quattro vittorie, dieci pareggi ed una serie impressionante di record negativi. Inoltre la società ligure, che nel corso dell'anno cambiò invano ben quattro allenatori, fu penalizzata di 28 punti dalla giustizia sportiva, di cui dieci da scontare nel successivo torneo cadetto, per illecito sportivo.