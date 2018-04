C'è un vecchio tabù che questa sera il Genoa proverà ad infrangere. Nel corso della sua lunga storia il club più antico d'Italia non ha infatti mai vinto in casa della Roma nelle gare disputate all'Olimpico.



L'ultimo successo dei rossoblù in casa dei giallorossi risale al 1990 quando una rete dell'uruguaiano Pato Aguilera garantì il bottino pieno ai liguri. Quella volta, però, la sfida non venne giocata allo stadio Olimpico, in piena ristrutturazione in vista dei mondiali dell'estate successiva, ma nel piccolo Flaminio.



In generale il Genoa, nei campionati a girone unico, ha vinto soltanto altre sei volte in casa della Roma, ma l'ultima risale al 1951, due anni prima dell'inaugurazione dell'attuale impianto. Inoltre i rossoblù non fanno punti nella fortino giallorosso dal lontano 1994, quando impattarono 1-1.



Quest'anno però l'Olimpico ha già portato fortuna al Grifone, capace di superare la Lazio per 2-1 lo scorso 5 febbraio.