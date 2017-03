L'allenatore del Genoa, Andrea Mandorlini ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato con il Milan a San Siro: "Volevamo fare di piuù contro la Sampdoria, questo è chiaro. Volevamo fare un altro tipo di partita, specie nella ripresa, e conquistare un risultato diverso. Mi dispiace moltissimo per il presidente, per i giocatori e per i tifosi. Ora guardiamo avanti e pensiamo positivo, a una gara alla volta. Abbiamo davanti gare importanti, la metà contro le squadre migliori del campionato. Dobbiamo reagire per raccogliere risultati pure su campi complicati, facendoci forza dei progressi che ci sono stati. Io sono fiducioso, anche se ci vorrebbe il tempo che non abbiamo. Non è possibile pensare di risolvere i problemi dall'oggi al domani, per questo ho scelto di percorrere la strada della continuità rispetto alla conduzione precedente, al netto di qualche fisiologica variazione".