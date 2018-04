Dopo diversi mesi di silenzio Andrea Mandorlini è tornato a parlare della sua sfortunata avventura sulla panchina del Genoa, terminata esattamente un anno fa: "Il Genoa è stato uno sbaglio -ha dichiarato il tecnico romagnolo a Toronews.it - Mi è mancata un po’ di pazienza. Dopo Verona avrei potuto aspettare un progetto diverso, ma morivo dalla voglia di tornare ad allenare. La stagione era già molto avanti, i tifosi contestavano il presidente, forse non ero pronto io, forse non era la piazza per me".



In effetti il rapporto tra il pubblico rossoblù e l'ex difensore dell'Inter è stato molto difficile fin da subito, anche a causa delle passate esperienze di quest'ultimo: "Di sicuro non sono stato accolto bene - ha proseguito Mandorlini - Portavo in dote tanti risultati buoni, ma appena sono arrivato a Genova hanno sbattuto in prima pagina una frase di anni prima: <È quello che quando veniva a giocare qui con il Verona diceva: per noi è un derby>. È vero, quella frase la dissi, ma all’interno di un discorso più generale. I giornalisti sono andati a spulciare e hanno puntato solo su quella. Il Verona è gemellato con la Sampdoria, per cui dissi che era un derby per caricare l’ambiente".



Ma non essere visto di buon occhio dai tifosi rossoblù era anche un episodio risalente al 1997 quando con il Ravenna Mandorlini impedì la promozione del Grifone in Serie A: "Quando arrivai al Genoa da allenatore, scrissero: <Era in panchina il giorno del misfatto>. Come fai a partire bene?"



Mandorlini arrivò al Grifone a febbraio 2017 in sostituzione dell'esonerato Juric, ma la sua avventura a Pegli durò appena sei partite.