Prima giornata di lavoro settimanale per il Genoa che, reduce dal pareggio raggiunto in extremis contro il Bologna, si è ritrovato questo pomeriggio a Pegli per iniziare il percorso di avvicinamento alla trasferta di domenica ad Empoli.



A seguire Burdisso e compagni un piccolo gruppo di tifosi, tornati ad assieparsi sugli spalti del Signorini, nonostante vento e pioggia, dopo la riapertura al pubblico del centro sportivo.



Le buone notizie per Andrea Mandorlini arrivano dall'infermeria. Dopo un paio di settimane di stop forzato, infatti, sia Gentiletti che Edenilson sembrano aver smaltito i rispettivi fastidi fisici, tornando ad allenarsi regolarmente assieme ai compagni.



A parte hanno invece lavorato Ninkovic ed Orban, entrambi alle prese con guai di scarsi entità che non dovrebbero pregiudicarne la convocazione per la gara del Castellani. Tra gli assenti di giornata, oltre agli infortunati di lungo corso Perin e Veloso, anche Luca Rigoni. Al centrocampista veneto è stato concesso un giorno di permesso per stare vicino alla moglie che proprio oggi ha dato alla luce il loro secondogenito, Raffaele.