Silvano Martina di portieri se ne intende. Oltre ad essere stato un grande interprete del ruolo, a cavallo tra gli anni 70 ed 80, l'ex numero uno di Lazio e Genoa è da anni lo storico agente di Gigi Buffon.



Presente ieri a Pegli alla partita benefica tra vecchie glorie rossoblù e staff tecnico attuale del Grifone, Martina ha detto la sua riguardo alla valutazione di Mattia Perin: "Il prezzo dei giocatori dipende molto da quale squadra è interessata - ha detto ai microfoni di Primocanale - Se ti chiede il Manchester vali 50 ma se ti chiede il Bologna puoi valerne 7. Aldilà di questo oggi Mattia è sicuramente un portiere dal valore assoluto che potrebbe tranquillamente giocare in qualsiasi club".



Sul possibile approdo al Napoli dal prossimo giugno dell'Airone di Latina, Martina non si sbilancia: "Non lo so se andrà così. Il Napoli sembra aver bisogno di un nuovo portiere e lui sicuramente sarebbe il profilo adatto. Ma se andasse via anche Donnarumma su Perin potrebbe esserci anche il Milan. Io però non seguo la situazione nei particolari e mi limito a dare un giudizio solo su Mattia come portiere".



Sull'eventualità di raccogliere l'eredità di miglior estremo difensore italiano che a breve Buffon lascerà vacante, Martina fa capire di prendere in seria considerazione la candidatura di Perin: "A me lui piace molto e sono certo che se la giocherà. Ci sono anche altri portieri forti ma lui e Donnarumma appaiono quelli maggiormente indiziati a giocarsi l'eredità di Gigi".