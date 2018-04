L'uomo del giorno in casa Genoa non può che essere Iuri Medeiros. Il trequartista portoghese arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona si è guadagnato le luci della ribalta grazie alla prodezza realizzata contro il Cagliari martedì sera.



La rete che ha steso i sardi ad un minuto dal novantesimo è una specialità della casa per il giovane lusitano che già sabato contro la Spal aveva provato una prodezza simile non trovando però la stessa fortuna: "È la mia specialità - ha raccontato Medeiros al Secolo XIX - ci provo sempre in Portogallo ho segnato parecchi gol a questo modo".



Un tipo di tiro che a molti ricorda da vicino il modo di calciare di Suso, oggi titolare nel Milan ma un paio di stagioni fa protagonista assoluto con la maglia del Grifone: "Lo conosco dai tempi di Liverpool è in effetti un po' di somiglianza c'è. Spero di fare come lui che segnò una doppietta nel derby. Magari segnando un gol come quello al Cagliari, ma un minuto dopo, in pieno recupero".



Nonostante sia portoghese e sia cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona il suo idolo non è Cristiano Ronaldo: "Fin da bambino il mio idolo è sempre stato Messi. E poi mi piace Bernardo Silva".