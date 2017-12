C'è un giocatore del Genoa per il quale la pausa invernale è già cominciata.



L'infortunio muscolare patito da Francesco Migliore la scorsa settimana è più grave di quanto inizialmente previsto. Al laterale romano è stata infatti riscontrata una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Un guaio fisico che lo terrà lontano dai campi per almeno un paio di settimane, costringendo dunque l'ex Spezia a saltare le prossime sfide di campionato contro Torino e Sassuolo, in programma rispettivamente sabato prossimo e sette giorni più tardi.



Migliore, che ultimamente aveva scavalcato Diego Laxalt nelle gerarchie di Davide Ballardini per quanto riguarda il ruolo di laterale di sinistra, tornerà dunque a disposizione del suo tecnico soltanto con la ripresa del campionato, il 23 gennaio quando il Genoa sarà impegnato a Torino contro la Juventus.