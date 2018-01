Il vero artefice del passaggio di Ricardo Centurion dal Genoa al Racing Club è stato Diego Milito.



Diventato da qualche mese dirigente della società di Avellaneda, el Principe è stato fondamentale nel persuadere l'ex fantasista del Boca Juniors a fare ritorno nel club che lo lanciò nel calcio professionistico: "Abbiamo fatto di tutto per riprenderci Ricardo - ha spiegato Milito al Secolo XIX - nel Genoa non è riuscito a esprimere il suo potenziale ma qui da noi è un giocatore molto importante. Non so perché non sia riuscito a dimostrare il suo valore nel Genoa, nel calcio a volte è difficile dare delle spiegazioni. Ricardo non stava giocando e l'idea di farlo tornare c'era da tempo. Ci siamo parlati, non è stato difficile convincerlo anche se aveva altre possibilità, come Malaga e Boca".



Il Racing, che era già detentore del 30% del cartellino di Centurion, con un'operazione dal costo complessivo di 5,7 milioni di euro ingaggio compreso, ha deciso di accaparrarsi l'intera proprietà del calciatore versando la differenza nelle casse del Grifone.