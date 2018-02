La sfida tra le squadre che rappresentano i comuni più piccoli tra quelli presenti in Serie A e B avrà tra gli spettatori d'eccezione anche gli osservatori del Genoa.



Gli uomini-mercato del club rossoblù guarderanno infatti con un occhio di riguardo la gara in programma domani sera al Comunale di Chiavari tra Virtus Entella e Cittadella, valida per il 28° turno della serie cadetta. La vicinanza con il capoluogo ligure permetterà agli emissari genoani di recarsi in prima persona in Riviera per osservare da vicino il giovane e promettentissimo difensore centrale dei veneti Marco Varnier.



Alla seconda stagione in Serie B, il classe 1998 si è guadagnato quest'anno i galloni di titolare, disputando fin qui 20 gare in campionato e realizzando anche due reti. Lo scorso ottobre, inoltre, è arrivato per lui anche l'esordio in Nazionale Under 21 nel corso della sfida amichevole contro i pari età dell'Ungheria.



Su di lui da tempo hanno messo gli occhi alcuni grandi club, come Milan e Napoli, ma l'ampio anticipo con cui si è mosso il Genoa, che già da mesi segue con attenzione Varnier, potrebbe essere decisivo per definire la destinazione futura del ragazzo.