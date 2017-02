L'aria sempre più tesa che si respira a Genova tra i tifosi rossoblu ed il presidentestarebbe convincendo il numero uno del Grifone a pensare diPochi giorni fa, in un'intervista ad un'emittente cittadina, il re dei giocattoli aveva confermato le sue intenzioni di vendere il Genoa qualora si fosse fatta avanti una proposta seria e convincente.Oggi l'edizione genovese di Repubblica riprende quell'ipotesi raccontando della presenza delcomparso al fianco dell'amministratore delegato rossoblu, Alessandro Zarbano, domenica scorsa sulle tribune del Ferraris. "Un investitore per dare più forza all'attuale società oppire iol tramite per una possibile cessione del pacchetto azionario?" si domanda il quotidiano, senza però darsi una risposta.Ad ogni modo, come ricorda sempre La Repubblica, prima di vendere o accettare aumenti di capitale, Preziosi deve chiedere il parere preventivo della Fondazione Genoa, che ha diritto di prelazione su qualsiasi operazione finanziaria attorno alla società.