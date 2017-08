Il Genoa bussa in casa Newcastle per ricevere informazioni su Achfar Lazaar, terzino sinistra a tutta fascia con un passato al Palermo.



Secondo Primocanale, la società di Enrico Preziosi starebbe monitorando molto da vicino la situazione dell'esterno marocchino, titolare della propria nazionale ma ai margini della formazione inglese, con la quale nell'ultima stagione ha giocato la miseria di quattro gare.



25enne, in possesso del passaporto italiano, Lazaar conosce molto bene il nostro campionato, avendo disputato due tornei di Serie A con il Palermo tra il 2014 ed il 2016, collezionando 59 presenze e tre reti. Alle sue spalle, il marocchino ha inoltre anche tre tornei di B, disputati tra Varese e la Sicilia.



Dopo la pessima esperienza in Premier League, tornerebbe volentieri in Italia ed il Genoa starebbe pensando a lui in caso di partenza di Diego Laxalt, inseguito da Atalanta e Fiorentina.