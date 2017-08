La corte dell'antico maestro Gian Piero Gasperini, che lo vorrebbe portare con sè all'Atalanta, sta facendo vacillare non poco le sicurezze di Diego Laxalt.



L'esterno del Genoa, proprio in virtù della possibilità di rincontrare il proprio mentore, starebbe prendendo in seria considerazione l'ipotesi di accettare la proposta del club bergamasco, dove oltretutto avrebbe anche la possibilità di disputare l'Europa League.



Nel caso l'operazione dovesse andare a buon fine, anche se molto dipenderà dall'eventuale partenza dell'orobico Leonardo Spinazzola verso la Juventus, il Genoa non si farebbe trovare impreparato.



I dirigenti rossoblù, seguendo le indicazioni giunte da Ivan Juric, avrebbero infatti individuati in Cristiano Biraghi del Pescara il sostituto dell'ala uruguaiana.



Cresciuto nel settore giovanile proprio dell'Atalanta, il 24enne lombardo fu acquistato giovanissimo dall'Inter, dove però non ha mai avuto la possibilità di mettersi in luce, collezionando in nerazzurro appena due fugaci apparizioni nella fase a gironi della Champions League 2010-2011.



Pur mantenendo il possesso del cartellino, la società milanese ha sempre preferito mandarlo in prestito, domiciliando temporaneamente tra Juve Stabia, Cittadella, Catania (dove debutta in A), Chievo e Granada.



La scorsa estate venne infine acquistato dal Pescara, giocando con continuità e realizzando anche la sua prima rete nel massimo campionato italiano contro il Palermo.



Dopo aver fatto a lungo parte delle nazionali giovanili, lo scorso 31 maggio il Ct Giampiero Ventura l'ha fatto debuttare con l'Italia sperimentale nel corso della gara contro San Marino.



Per strappare Biraghi agli abruzzesi, Preziosi è disposto a mettere sul piatto 2 milioni di euro, uno in meno di quanto richiesto dal club di Daniele Sebastiani. Una distanza non certo incolmabile. Occhio però alla folta concorrenza, su tutti quella del solito Sassuolo.