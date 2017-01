Sembrava dovesse concretizzarsi la scorsa settimana. Ed invece la trattativa per portare Walter Ivan Montoya dal Rosario Central al Genoa ha subito un brusco stop .



Al club rossoblu non è piaciuto l'atteggiamento tenuto dalla dirigenza della squadra argentina, inizialmente propensa all'accordo dopo aver ricevuto l'offerta del Grifone, salvo poi fare retromarcia vedendo le proposte giunte da altre società, in particolare River Plate e Boca Juniors.



Gli ultimatum al Genoa, imposti dalla società canallas la scorsa settimana, sono risultati vani, nel senso che Preziosi e soci non hanno modificato la propria offerta di 5,5 milioni di euro e nel contempo nessuna delle altre pretendenti ha fatto passi avanti decisivi nella corsa al 23enne mediano.



Così, dopo alcuni giorni di silenzio, ieri Genoa e Rosario sono tornati a sentirsi ieri anche se la situazione sostanzialmente non ha subito evoluzioni.

Entrambe le parti sono ferme sulle proprie posizioni. Soprattutto il club rosarino non pare disposto a recedere dalla propria intenzione di ricevere almeno 5,5 milioni netti dalla vendita di Montoya e non lordi come invece propongono i liguri.



A risultare decisiva potrebbe a questo punto essere la volontà del giocatore, fermamente intenzionato a cimentarsi con il calcio europeo e convinto della bontà di un'eventuale destinazione in maglia rossoblu, dove troverebbe ad accoglierlo molti connazionali. Ma l'impressione è che se il mediano argentino arriverà in Liguria lo farà soltanto la prossima estate.