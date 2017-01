"Il Genoa ha già concordato e scritto il contratto con Walter Montoya e il giocatore ha chiarito di voler cambiare aria": parole e musica di Ricardo Carloni, vicepresidente del Rosario Central.



CONFERME - A far cadere ogni velo attorno alla trattativa tra il Grifone ed il club gialloblu sono le frasi provenienti direttamente dall'Argentina. E la voce di chi le ha espresse è sicuramente attendibile, essendo quella del numero 2 della società rosarina. "L'offerta arrivata da Genova - scrive il Secolo XIX riportando le dichiarazioni rilasciate da Carloni in patria al quotidiano Olè - è di 5,5 milioni di euro, noi abbiamo fatto una controfferta. Ho già parlato con il presidente del Genoa e ho appreso che non ci sono problemi sul numero di giocatori extracomunitari, vista la partenza di Rincon. Quindi lo risentirò presto per chiudere".



ULTIMO OSTACOLO - Il nodo da sciogliere a questo punto è quello delle commissioni. La cifra proposta dal Genoa per il cartellino di Montoya sarebbe infatti lorda, mentre la società sudamericana vorrebbe 5,5 milioni netti: "Al Genoa chiediamo una modifica dell'offerta - afferma il presidente del Rosario Raulo Broglio - che sia al netto di ogni commissione. E se intendono pagar in più anni, chiediamo chiare garanzie bancarie. Solo nel caso la trattativa col Genoa non si dovesse concretizzare sentiremo le richieste di Boca e River".



CONCORRENZA - Oltre ad un non meglio precisato club spagnolo, sul centrocampista 23enne, soprannominato El Chaque, si sarebbero interessate anche le due squadre più ricche e famose dell'Argentina. Ma sia l'intenzione del Rosario Central, che non vorrebbe rinforzare delle concorrenti, che quella del calciatore sembrerebbero favorire il Genoa. Senza ulteriori intoppi Montoya entro fine settimana potrebbe già essere un giocatore rossoblu.