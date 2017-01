In attesa di debuttare ufficialmente con la sua nuova maglia, Leonardo Morosini, primo colpo di mercato del Genoa 2017, ha parlato a Sky della sua nuova avventura in rossoblu: "Ringrazio Brescia e Genoa che mi ha dato questa opportunità - ha dichiarato - Un po' di anni fa esultavo per i gol di Pandev all'Inter, oggi mi cambio nello spogliatoio accanto a lui".



Sul suo passaggio dalla cadetteria al massimo campionato, Morosini aggiunge: "La serie B riesce a mettere in mostra un sacco di talenti ma il salto in serie A è grande. Qui però ho trovato un grande gruppo. Mi spiace solo per la partenza di Ocampos, ma sono felice per lui perché riuscirà a trovare spazio anche al Milan per ha grande qualità".