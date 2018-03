Proseguono come stabilito i tempi di recupero di Leonardo Morosini.



Il giovane centrocampista di proprietà del Genoa, ma in prestito da agosto all'Avellino in Serie B, tornerà nei prossimi giorni nel capoluogo irpino per procedere all'ultima fase del suo percorso di riabilitazione.



Dopo un ottimo avvio di stagione, il promettente 22enne veneto si era rotto il legamento crociato del ginocchio lo scorso ottobre dovendo ricorrere all'intervento chirurgico e compromettendo gran parte del suo campionato. I primi mesi di convalescenza li ha passati a Pegli, ora però è pronto per tornare a disposizione del club biancoverde nella speranza di ritrovare il campo prima del termine del torneo cadetto.