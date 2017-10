"Speravo che il Napoli arrivasse a lottare per lo scudetto. Nei miei tre anni la squadra è cresciuta costantemente e adesso non sono sorpreso di questi risultati" così Giandomenico Mesto, doppio ex di Napoli e Genoa, intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "A Genova non sarà una passeggiata, la squadra di Juric sta ottenendo molto meno rispetto al gioco che sta mostrando, anche se il Napoli ha tutte le carte in regola per vincere la partita".



SCUDETTO - "Non sarà facile perchè il campionato è lungo e le concorrenti non molleranno. L'ambiente azzurro merita una soddisfazione del genere e quando ci sarà un momento difficile tutti dovranno essere vicini alla squadra".