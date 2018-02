Interessante retroscena di mercato svelato da Antonio Nocerino.



Secondo quanto lui stesso ha raccontato ai microfoni di gianlucadimarzio.com, nell'ultima sessione di mercato l'ex centrocampista di Juventus e Milan è stato ad un passo dal tornare in Italia. Tra i diversi i club che l'hanno contattato uno dei più attivi è stato il Genoa di Enrico Preziosi: "A dicembre ho sentito Inzaghi e il ds del Venezia poi però non se n’è fatto più niente. Parlo molto spesso con Benny Carbone e Walter Zenga ma siamo solo amici. Ringrazio invece il presidente Preziosi perché mi ha cercato, fortemente, nelle ultime settimane: ma credo che non rientrassi nei piani tecnici dell’allenatore".



Per Nocerino, attualmente svincolato dopo due stagioni ad Orlando in MLS, si sarebbe trattato di un ritorno in maglia rossoblù, avendo già vestito i colori del club più antico d'Italia nella stagione 2004-2005.