Nonostante i sette acquisti messi a segno da Enrico Preziosi in queste prime tre settimane di mercato, il Genoa non è ancora riuscito a colmare la propria lacuna più grande, quella aperta dalla cessione di Tomas Rincon.



L'arrivo in prestito di Danilo Cataldi dalla Lazio da sola non dà sufficienti garanzie numeriche a Ivan Juric, che seppur sotto voce continua a chiedere ancora uno sforzo alla propria dirigenza. Dopo il tentativo per l'argentino Walter Montoya, che ha subito una brusca frenata proprio quando l'affare sembrava in dirittura d'arrivo, nelle ultime ore i rossoblu si sono indirizzati verso un altro sudamericano, ma con lunga esperienza nel nostro campionato.



Ieri gli uomini-mercato del Genoa hanno infatti incontrato gli omologhi dell'Atalanta per chiedere informazioni su Carlos Carmona, 29 anni mediano cileno, che con Gasperini sta faticando a trovare spazio.



La società bergamasca valuta l'ex Reggina poco più di 1 milione di euro, cifra tutto sommato ritenuta congrua dai vertici rossoblu per un giocatore esperto ma ancora relativamente giovane.