Davide Calabria non è il solo laterale di proprietà del Milan che il Genoa sta seguendo con una certa attenzione.



Secondo quanto riferisce Milannews.it la società rossoblu starebbe infatti facendo un pensierino anche su Leonel Vangioni, esterno argentino di 30 anni in forza al Diavolo dalla scorsa estate. L'ex River Plate è sul piede di partenza, chiuso dall'arrivo già definito di Ricardo Rodriguez e da quello possibile di Andrea Conti. Le possibilità di restare in Italia per lui sono concrete, visti gli interessamenti, oltre che del Genoa, anche di altri club di Serie A tra cui la neopromossa Spal.



Alla sua prima stagione italiana Vangioni ha collezionato 15 presenze, in gran parte nel girone di ritorno, senza mai trovare la via del gol.