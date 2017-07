Rolando Mandragora non sarebbe il solo centrocampista della Juventus che il Genoa vorrebbe riportare in rossoblù.



Stando a quanto riferisce Sky Sport, oltre al giovane regista partenopeo la società di Enrico Preziosi avrebbe infatti intenzione di riabbracciare anche un altro mediano attualmente domiciliato a Vinovo ma praticamente sul piede di partenza: Tomas Rincon.



Ceduto proprio dal Genoa lo scorso gennaio, in bianconero il capitano del Venezuela non si è mai ambientato, passando la seconda parte della sua stagione tra panchina e tribuna. Una situazione ben diversa da quella vissuta in rossoblu, dove per due campionati e mezzo era stato l'autentico faro della linea mediana del Grifone.



Un suo eventuale ritorno a Genova, con la formula del prestito, sarebbe ovviamente ben visto da tutte le componenti dell'ambiente rossoblù, dove andrebbe a ricomporre un'ottima cerniera centrale con Miguel Veloso.



A seguire molto da vicino Rincon, tuttavia, ci sono anche l'Atalanta e la Fiorentina, con i viola in leggero vantaggio. La Juve, infatti, potrebbe proporre El General come parziale contropartita nell'ambito della trattativa per portare Federico Bernardeschi in bianconero.