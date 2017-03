In attesa che gli attaccanti della prima squadra del Genoa si diano una svegliata in zona-gol, da dove latitano ormai da quasi due mesi, la società rossoblu può consolarsi con i centravanti del futuro.



Molti sono infatti i giovanissimi gioielli di cui la società rossoblu può disporre in fase offensiva. Su tutti spicca ovviamente Pietro Pellegri, fresco 16enne e detentore del record di precocità assoluta in Serie A.



Ma oltre al talento di Pegli molti altri piccoli Grifoni sembrano destinati ad un futuro radioso nel grande calcio. E' il caso, ad esempio, di Michele Emmausso, 19enne napoletano pescato la scorsa estate dal Genoa nell'Eccellenza campana dove si è imposto a suon di reti, mettendo a segno addirittura 40 in una sola stagione.



Dopo sei mesi con la Primavera rossoblu, i dirigenti di Villa Rostan hanno voluto metterlo alla prova con il calcio dei grandi. A gennaio Emmausso è finito così in prestito al Taranto, nel girone C di Lega Pro. Dopo qualche spezzone di gara, domenica il giovane centravanti ha trovato la gioia della prima rete con i professionisti battendo il portiere del Messina con una spettacolare rovesciata.



Certo, una rondine non farà primavera, però fa ben sperare...