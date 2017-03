Dopo un paio di settimane di tregua, in concomitanza con l'avvicinarsi del derby, la tifoseria organizzata del Genoa torna a gridare la propria rabbia nei confronti dell'attuale dirigenza.



Con un comunicato stampa diffuso in mattinata, la Gradinata Nord, il cuore del tifo più caldo del club rossoblu, ha annunciato una nuova protesta, dopo quella inscenata tre domeniche fa prima della gara casalinga contro il Bologna.

Questa volta il luogo del sit-in sarà il centro d'allenamento del Grifone a Pegli



"La pazienza è finita. Vergogna! - si legge nel comunicato - Non ci sono molte parole per definire quello che è l'unico sentimento possibile da provare per chi in tutte le sue componenti rappresenta indegnamente il Genoa. Ora basta, questo non lo permettiamo più. Diamo appuntamento giovedì alle ore 14 al Pio XII a tutti quelli che hanno davvero a cuore le sorti della squadra più antica d'Italia e non vogliono più vivere una realtà triste, squallida e senza prospettive come quella attuale. Tutti uniti diremo basta a questa società e a questa squadra e - soprattutto - che la nostra pazienza è finita".