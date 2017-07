Un nuovo pesante indizio circa l'imminente cessione del Genoa è arrivato questo pomeriggio da un comunicato apparso sul sito ufficiale della società rossoblu. Nella nota si legge il seguente testo: "In relazione ad alcuni articoli pubblicati in data odierna inerenti l’ipotesi di una trattativa avanzata per l’ingresso di nuovi Soci nella compagine azionaria, la Società comunica che le dichiarazioni virgolettate attribuite al Presidente Preziosi non sono state rilasciate dallo stesso. Eventuali novità sull’argomento verranno comunicate direttamente dal club". Il Genoa dunque smentisce ufficialmente qualsiasi dichiarazione pubblica da parte di Enrico Preziosi ma non la trattativa in essere con una nuova proprietà che nelle prossime settimane dovrebbe essere resa nota.