Primo giorno in gruppo e primo intoppo. L’avventura di Gianluca Lapadula al Genoa continua a riservare sorprese negative, anche se stavolta dovrebbe trattarsi solo di un piccolo contrattempo. Durante l’allenamento di ieri pomeriggio, infatti, l’attaccante arrivato questa estate dal Milan, per la prima volta ha svolto gran parte della seduta insieme ai compagni di squadra e sotto gli occhi del presidente rossoblù Preziosi, in visita al gruppo di Juric nella settimana che precede la sfida alla Juventus, in programma sabato pomeriggio a Marassi. Una buona notizia, se non fosse che il centravanti non è riuscito a concludere il lavoro: Taarabt infatti lo ha involontariamente colpito durante un’esercitazione, costringendolo a lasciare il campo anzitempo.