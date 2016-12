Potrebbe essere oggi il giorno decisivo per portare Hernanes in rossoblu.



Dopo aver ceduto alle lusinghe della Juventus che, a sorpresa, ha superato la Roma nella corsa a Tomas Rincon aggiudicandosi le prestazioni del capitano del Venezuela, Genoa e bianconeri potrebbero presto tornare ad incontrarsi per discutere del trasferimento di un altro centrocampista.



Questa volta al centro della trattativa ci sarebbe però un giocatore destinato a percorrere la Genova-Torino in senso inverso: Hernanes. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Enrico Preziosi e Ivan Juric si incontreranno oggi per fare il punto della situazione attorno al regista brasiliano.



Da parte del presidente dubbi sul Profeta non ce ne sono. Lui è innamorato dell'ex laziale da almeno due anni e non perde occasione per ribadirlo pubblicamente. Meno convinto sembra invece l'allenatore croato che preferirebbe sostituire Rincon con un altro mastino più che con un fine dicitore.



Qualora Preziosi riuscisse a convincere Juric dell'utilità del brasiliano, per il Genoa la strada sarebbe quasi in discesa. La Juventus accetterebbe di buon grado l'idea di girare Hernanes in Liguria, abbattendo così anche il prezzo di Rincon. Anche al giocatore poi, nonostante le molte offerte arrivate dall'estero, Valencia e Lione su tutte, la destinazione Genoa non sembra dispiacere.



L'unico scoglio rimarrebbe l'alto ingaggio del brasiliano, che attualmente percepisce tre milioni netti all'anno. Cifra assolutamente fuori portata per le casse del Grifone.