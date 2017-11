Una delle poche note liete di questo avvio di campionato per il Genoa è rappresenta da Stephane Omeonga.



Il giovane belga, prelevato in estate dall'Avellino, si sta rivelando una pedina importante nella scacchiere rossoblu ed anche nel disastroso derby di due settimane fa è apparso uno dei genoani più in palla.



Oggi Il centrocampista di origine congolese ha parlato con i colleghi di Tuttosport anche delle tante voci di mercato che lo circondano: "Ho 21 anni e ancora tanto tempo davanti a me. Il mio futuro lo vedo col Genoa, un club che mi ha dato tanta fiducia e che mi offre la possibilità di crescere e migliorarmi. Non so quante altre società avrebbero fatto lo stesso per me".



Prima di pensare al futuro e però necessario concentrarsi sul presente che da ormai una settimana e mezzo in casa Genoa si chiama Davide Ballardini: "Non ho ancora lavorato con lui - ha confessato Omeonga - perché sono appena tornato dal Belgio dove ero con l'under 21. L'importante è che trovi subito la chiave giusta per farci svoltare. Andremo in Calabria carichi, decisi a dare battaglia e a portare via un buon risultato. Non è un ultima spiaggia ma dal punto di vista dell' autostima del morale è importantissima. Deve essere l'inizio di un nuovo percorso".



Non può infine mancare un pensiero anche a chi non c'è più ma che ha contribuito a lanciarlo nel calcio che conta: "Con Juric ho sempre avuto un rapporto molto professionale. Non siamo amici mi ha fatto crescere molto in pochi mesi e di questo lo ringrazio. Quando sono rimasto al Genoa il mio obiettivo era di giocare qualche partita. Ora sono già a quota 7 presenze..."'