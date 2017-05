Neanche un grande ex, che di stagioni del Genoa ne ha vissute tante sia dal campo che dalla tribuna, come Claudio Onofri riesce a dare una spiegazione della sciagurata annata attraversata dal Grifone: “Ne ho passate di stagioni brutte qui con il Genoa, ma questa le batte tutte – ha affermato l’ex difensore al blog Buon Calcio a Tutti – In queste situazioni sono convinto che subentrino delle componenti impossibili da spiegare. Di drammatico c’e ben altro nella vita. Ma sportivamente questa situazione del Genoa il dramma lo sfiora: in questo momento c’è davvero tanta confusione”.



Onofri ha poi aggiunto: “Quando capitano queste cose devi fare un’analisi di tutto. Ora speriamo che ci sia un miracolo sportivo e una reazione psicologica della squadra. Dentro di me a fine primo tempo, visti anche i risultati delle altre, avevo pensato: ‘quest’anno è finita, ora si pensa a programmare la prossima stagione'”.



Una riflessione, infine, anche su Giovanni Simeone, autore di una prestazione decisamente scialba: “Anche se ha sbagliato un rigore, in campo ci vorrebbero giocatori con la grinta di Simeone: dopo aver calciato fuori si è subito lanciato su due palloni, ha una grinta che deve essere presa come esempio”.