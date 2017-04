Tra i protagonisti del bel pareggio di sabato tra il Genoa e la Lazio c'è stato anche Raffaele Palladino. Tornata titolare con il rientro di Ivan Juric nella panchina rossoblu, l'ala campana si è messa in luce anche con l'assist che è valso il momentaneo 1-0 di Simeone: "Era da troppo tempo che non facevamo partite da Genoa - ha detto ai microfoni di Premium Calcio - il nostro pubblico merita queste prestazioni, merita che diamo tutto in campo, che sudiamo la maglia dall’inizio alla fine. Con la Lazio ce l’abbiamo davvero messa tutta. Abbiamo dato davvero il cuore. Ce l'aveva chiesto il mister e ci siamo riusciti. Da qui alla fine per noi devono essere tutte finali”.



Riguardo al ritorno al Genoa di Juric, Palladino non può che esserne contento: "Con Ivan ho un ottimo rapporto. Secondo me ha fatto un ottimo lavoro nei primi sei mesi. La squadra giocava un grande calcio; ha vinto partite importantissime come contro la Juve e contro il Milan. Poi nel mese di gennaio ha avuto qualche difficoltà anche sotto il profilo degli infortuni e poi è subentrata forse un po’ di paura; questo non deve succedere. Ora però abbiamo ripreso il nostro cammino e dev’essere questo il nostro cammino da qui alla fine".