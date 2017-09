E' visibilmente deluso Raffaele Palladino al termine della gara pareggiata dal suo Genoa in casa contro il Chievo :"E' assurdo uscire con un pareggio da una gara come questa dopo aver fatto 60′ di grande calcio - ha dichiarato il fantasista napoletano in zona mista - Affrontavamo una squadra brava a non far giocare l’avversario e noi siamo stati bravi a tenerli lontano. Secondo me abbiamo fatto un buon calcio, mettendo in grave difficoltà loro che non riuscivano mai a prenderci. Eppure alla fine non siamo riusciti a vincere”.



Palladino si dice poi tranquillo circa la situazione della squadra, nonostante dopo cinque giornate di campionato l'appuntamento con la vittoria debba essere ancora rimandato: “La classifica non è bellissima, ma per esperienza, avendo fatto tante partite in Serie A, so che non dobbiamo fasciarci troppo la testa. Sono convinto che giocando così ci tireremo su, ci rialzeremo e presto porteremo a casa una bella vittoria. Questo è un gruppo di ragazzi che lavora al 110% e sono sicuro che questo gruppo si rialzerà”.