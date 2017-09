Secondo giorno di preparazione per il Genoa in vista dell'impegno di domenica sera al Ferraris con la Lazio.



Già alle prese con la squalifica di Andrea Bertolacci e con l'infortunio di Gianluca Lapadula, Ivan Juric spera di poter recuperare i prossimi giorni almeno Goran Pandev. Dopo aver saltato la sessione di ieri, oggi il macedone si è allenato a parte rispetto al resto dei compagni a causa di un affaticamento muscolare che tuttavia non dovrebbe precluderne l'impiego contro la sua ex squadra.



La sua situazione fisica verrà ovviamente valutata nei prossimi giorni. Pandev, da parte sua, farà di tutto per recuperare la piena condizione nella speranza di essere nuovamente protagonista contro i biancocelesti come lo fu sei mesi fa nella gara del sabato di Pasqua terminata 2 a 2.



Quel giorno il fantasista balcanico fu il mattatore assoluto dell'incontro siglando una rete ed un assist. Prodezze che tuttavia non consentirono al Genoa di superare una buona Lazio.