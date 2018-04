Autore di un gran gol, con il quale ha chiuso le marcature della sfida di ieri sera tra Genoa e Verona, Goran Pandev a fine gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo rapporto con Davide Ballardini, tecnico ritrovato in rossoblù dopo i dissapori avuti ai tempi della Lazio: "Quando è arrivato il mister ci siamo guardati, sapevamo tutti e due quello che era successo alla Lazio e non volevamo più tornare a quella situazione. Lo ringrazio, così come devo ringraziare tutti gli allenatori che mi sono stati vicini qui a Genova, da Gasperini a Juric che mi hanno voluto e confermato dandomi una grande opportunità".



Pace fatta, quindi, tra il fantasista macedone e l'allenatore romagnolo che poco dopo in sala stampa ha contraccambiato le belle parole del suo giocatore esprimendo nei suoi confronti un lusinghiero giudizio: "Pandev con la sua classe e la sua generosità è un esempio per i compagni oltre il più forte di tutti - ha detto Ballardini - nessuno può fare a meno di lui. I compagni vedendolo allenarsi non possono far altro che stare zitti e imitarlo".