Volano scintille tra Enrico Preziosi e il sindaco di Portofino Matteo Viacava.



Tutto è nato tre giorni fa quando il presidente del Genoa, in qualità di principale azionista dell'Assobello snc società che tra le altre attività gestisce da 25 anni un parcheggio a pagamento nel piccolo comune ligure, aveva attaccato pubblicamente l'amministrazione comunale portofinese rea di non avergli rinnovato la concessione per i prossimi anni: "Ci sono interessi occulti altrimenti non si spiega la retromarcia del comune che prima era entusiasta del nostro progetto".



Un atto d'accusa grave che ha trovato la pronta reazione del primo cittadino del borgo attraverso le colonne del Secolo XIX: "Preziosi ha gettato fango su me, giunta, consiglieri, portofinesi. Dimostri quanto afferma oppure chieda pubblicamente scusa a chi ha offeso. Ha gettato un'ombra sull'onestà morale delle mie intenzioni".